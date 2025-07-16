«Не начинается внезапно»: автогонщик объяснил, как понять, что машина скоро сломается

Поломка автомобиля не начинается внезапно, машина заранее подает сигналы, задача владельца – их услышать. Первый признак скорейшего возникновения проблем с автомобилем — посторонние звуки. Об этом «Газете.Ru» рассказал автогонщик программы развития российского автоспорта G-Drive SMP Racing Егор Носов.

«Если двигатель издает неровный шум, появился металлический скрежет, тиканье, свист или гул, который раньше не возникал, это повод проверить силовой агрегат. Скрип при торможении может указывать на износ колодок или дисков, а глухие удары при проезде неровностей — на проблемы с подвеской. Хруст при повороте руля — возможный признак износа ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей, который передает крутящий момент на передние колеса при поворотах)», — сказал он.

Гонщик подчеркнул, если увеличился тормозной путь, руль стал «тяжелее» или начал вибрировать, автомобиль тянет в сторону – это сигналы, которые могут намекать о том, что машина вскоре сломается.

«Внезапные провалы тяги или рывки при разгоне могут быть связаны с системой подачи топлива или зажиганием. Если мотор «троит», а из выхлопной трубы идет дым в значительном объеме или необычного цвета — стоит немедленно пройти диагностику. Особое внимание — контрольным лампам. Многие игнорируют загоревшийся «чек», если машина едет. Но если лампа не погасла после запуска двигателя — неисправность уже есть. Давление масла, перегрев, сбои в системе торможения — все это может начаться с одной пиктограммы на панели. И наконец, общее ощущение. Машина, которая едет «не так», требует проверки. Лучше потратить время на диагностику, чем решать проблему на обочине или вызывать эвакуатор», — сказал он.

Ранее гонщик Сугробов заявил, что стертый руль может говорить о скрученном пробеге авто.