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Желтая разделительная разметка впервые появилась в Москве

В Москве впервые появилась желтая разделительная разметка
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Департамент транспорта Москвы

В Москве впервые появилась желтая разделительная разметка. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Ее лучше видно в темное время суток и зимой. Это дополнительно предупреждает водителей о запрете выезда на встречную полосу. Желтый цвет контрастнее белого, особенно в сложных погодных условиях», — говорится в публикации.

Разметку нового цвета нанесли на улице Чагинская в ЮВАО, где неоднократно случались ДТП из-за нарушений правил обгона. Если новая разметка поможет снизить число аварий, то проект расширят и на другие участки Москвы.

До этого глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что на российской трассе М-12 «Восток» появится музыкальная разметка.

Эксперты отмечают, что музыкальная разметка является перспективным методом повышения безопасности дорожного движения. Она уже применяется в ряде стран, включая Японию и европейские государства, и демонстрирует свою эффективность.

Ранее стало известно время запуска участка трассы М-12 в Свердловской области.

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