Автогонщица дала советы, как перестать бояться скорости

Чтобы комфортно и безопасно управлять автомобилем, важно преодолеть страх скорости, и первый шаг на этом пути — постепенная адаптация к более высоким скоростям. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала гонщица программы развития российского автоспорта G-Drive SMP Racing Ирина Сидоркова. Она дала россиянам несколько советов, как комфортно себя чувствовать за рулем при оживленном движении.

«Многие из нас хотя бы раз испытывали тревогу, садясь за руль и выезжая на оживленную трассу. Особенно остро это чувство проявляется при движении на высокой скорости. Страх скорости — вполне естественная реакция организма на непривычную или потенциально опасную ситуацию. Часто этот страх возникает от ощущения, будто автомобиль движется сам по себе и его трудно контролировать. Появляется инстинктивное желание за что-то ухватиться, подобное тому, как мы рефлекторно хватаемся за поручни при тряске в самолете. Однако для того, чтобы комфортно и безопасно управлять автомобилем, важно этот страх преодолеть. Первый шаг на пути избавления от страха скорости — постепенная адаптация к более высоким скоростям. Например, можно выбрать безопасный участок дороги с низким движением и постепенно увеличивать скорость, оставаясь при этом в своей зоне комфорта. Если вы чувствуете тревогу на скорости 60 км/ч, начните с 40, а затем постепенно увеличивайте темп, когда заметите, что страх ослабевает», — сказала Сидорова.

Также помогает практика контролируемого торможения и разгона. По словам гонщицы, это упражнение можно выполнять на закрытой площадке или пустой парковке.

«Многократно ускоряясь и останавливаясь, вы научитесь четко чувствовать автомобиль, прогнозировать его поведение и понимать, что контролируете ситуацию полностью. Регулярные повторения дадут ощущение уверенности и снизят беспокойство при езде по оживленным трассам. Еще одно эффективное упражнение — это взгляд вдаль, а не на капот машины или на ближайшие метры дороги перед собой. Это кажется мелочью, но правильный взгляд вперед значительно снижает уровень тревожности, ведь вы видите больше пространства и заранее планируете свои действия. Полезно также регулярно проверять положение рук на руле, чтобы всегда чувствовать надежный контакт с автомобилем. Правильный хват рулевого колеса и удобная посадка создают ощущение устойчивости и снижают напряжение. Не менее важно заранее проговаривать вслух, что вы делаете. Например: «Снижаю скорость перед поворотом», «Слежу за обстановкой в зеркале». Это помогает структурировать внимание и вывести внутреннее напряжение наружу, снижая уровень тревожности», — пояснила Сидоркова.

Она также рассказала, что при ощущении, что машина как будто уходит из-под контроля, помогает прием с нажатой опорой.

«Сильнее сожмите руль, прочувствуйте свои стопы на педалях, осознанно надавите ими в пол — это создает физический якорь, который возвращает ощущение контроля. Полезна и так называемая «разбивка маршрута» — мысленно делить дорогу на короткие отрезки и концентрироваться на ближайших 300–500 метрах. Это дает мозгу управляемую задачу вместо глобального стресса «я еду на высокой скорости». И наконец, после каждой поездки анализируйте не только ошибки, но и то, что получилось хорошо. Отмечать даже небольшие победы — важный способ переучить мозг воспринимать вождение не как угрозу, а как понятный и освоенный навык. Помните: чувство контроля приходит только через регулярную и целенаправленную практику. Чем чаще и увереннее вы садитесь за руль, постепенно повышая уровень сложности поездок, тем быстрее преодолеете страх и начнете получать настоящее удовольствие от вождения», — заключила Сидоркова.

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