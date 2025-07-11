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Гаишники нашли по видео водителя, который не пропустил скорую с ребенком в Москве

ГИБДД нашла по видео водителя Kia, не пропустившего скорую с ребенком в Москве
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Telegram-канал Агентство «Москва»

Госавтоинспекция разыскала и привлекла к ответственности 50-летнего мужчину, который не уступил дорогу скорой помощи с ребенком на Каширском шоссе в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

«В результате проведенной проверки личность водителя была установлена. Им оказался 50-летний житель Московской области. В отношении гражданина сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ», — отмечается в сообщении.

По этой статье КоАП за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту с цветографической схемой, проблесковыми маяками и звуковым сигналом виновному грозит штраф в 4,5-7,5 тыс. рублей, либо лишение водительских прав на срок от трех месяцев до года.

Инцидент с белой Kia, не уступающей дорогу спецавтомобилю, сняли на видео медики. На записи слышно, как за кадром плачет женщина. Медицинский автомобиль вез в больницу семилетнего мальчика.

Ранее в Омске шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком.

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