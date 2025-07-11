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МВД планирует усилить безопасность на дорогах России до 2030 года

МВД разработало стратегию повышения безопасности на дорогах в РФ до 2030 года
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

МВД разработало стратегию безопасности на проезжей части в России до 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомственный проект, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов.

«В проекте стратегии определяются принципы и приоритеты, цели, показатели, задачи, вызовы и угрозы, основные направления, индикаторы, ожидаемые результаты и организационные основы реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения на среднесрочный и долгосрочный период», — уточняется в пояснительной записке.

Согласно документу, стратегию сформировали, основываясь на анализе сведений безопасности дорожного движения за последние шесть лет. Цели проекта сформулированы на основании указа президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в соответствии с которым планируют уменьшить смертность в ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза – к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года.

Также сообщается, что указ вступил в силу со дня его подписания.

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