Водитель, писавший оскорбления гаишнику, пойман и заплатит ему 30 тысяч рублей

На Урале водитель заплатит 30 тыс. рублей гаишнику за его оскорбление в соцсетях

На Урале осудили мужчину за оскорбление в соцсетях сотрудника ГИБДД. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России.

«Негативные посты об инспекторе ДПС местной Госавтоинспекции были выявлены в ходе мониторинга социальных сетей. Комментарии содержали нецензурную лексику и выражения, порочившие честь и достоинство сотрудника», — отмечается в сообщении.

Суд по статье 319 Уголовного кодекса РФ признал мужчину виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении служебных обязанностей и назначил ему штраф в размере 10 тыс. рублей. Еще 30 тыс. рублей с подсудимого взыскано в пользу оскорбленного инспектора в качестве компенсации морального вреда. Подсудимый признал свою вину.

Осужденный гражданин стал третьим с начала года жителем Новоуральска, привлеченным к уголовной ответственности за такое деяние.

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