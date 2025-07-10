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На видео попало, как «Жигули» без крыши протаранили Lexus в Тюмени

В Тюмени ВАЗ без крыши врезался в Lexus и попал на видео
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Telegram-канал Ural Mash

В Тюмени «Жигули» с подростками протаранили внедорожник Lexus, после чего водитель и пассажир попытались сбежать, но их догнали. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash и публикует видеозапись инцидента.

«После удара с кроссовером ВАЗ завалился на бок. Предварительно, ребята заметили впереди патрульных на перекрёстке и решили срочно развернуться. Ну, а вышло как вышло», — отмечается в публикации.

На кадрах с моментом аварии видно, что после столкновения водитель и пассажир выскочили из «Жигулей» со срезанной крышей и бросились бежать. Очевидец происшествия снял, как они бегут по двору жилого дома. Их преследуют двое полицейских.

В областной Госавтоинспекции уточнили, что пассажир отечественной машины получил травмы.

«15-летний пассажир автомобиля получил ранения, доставлен в больницу. Машину школьники купили «в складчину». Обстоятельства ДТП выясняются», — отмечается в сообщении ГИБДД.

Ранее в Ленинградской области дотла сгорел автомобиль чиновника.

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