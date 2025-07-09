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Владелец УАЗа анонсировал выпуск нового внедорожника в Ульяновске

Sollers начнет выпуск нового внедорожника в Ульяновске в 2026 году
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Sollers

Компания Sollers презентует новый рамный внедорожник в IV квартале 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замгендиректора Sollers Зою Каику.

»«Мы действительно сейчас находимся на финальной стадии проекта. Вы видели, что мы уже представили совместно с нашими китайскими партнерами первый предсерийный макет этого автомобиля. Рассчитываем, что полностью весь процесс, НИОКР, будет закончен в начале четвертого квартала. Соответственно, машина будет полностью готова к серийному производству», — сказала Каика.

По ее словам, презентация нового внедорожника Sollers состоится в начале IV квартала. Производство автомобиля будет налажено в Ульяновске, в 2026 году оно стартует по полному производственному циклу. Кузовные детали для внедорожника будут штамповать на УАЗе, который также принадлежит Sollers.

Ранее стало известно, что цена импортного китайского автомобиля в России на 40% состоит из пошлин и сборов.

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