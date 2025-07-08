Стали известны новые детали гибели футболиста Жоты в ДТП

Стало известно, что футболист Жота был за рулем в момент ДТП и превысил скорость

Португальский футболист Диогу Жота находился за рулем машины в момент смертельного ДТП. Об этом пишет газета El Confidencial со ссылкой на данные Гражданской гвардии Испании.

Одной из основных версий причин ДТП стало превышение скорости. Отмечается, что департамент дорожного движения изучает следы на месте трагедии.

ДТП, в котором погиб Жота, произошло 3 июля в провинции Самора на западе Испании. Нападающему было 28 лет. Вместе с Жотой в автомобиле был его брат Андре, который выступал за португальский «Пенафиел». Он также не выжил. Оба футболиста сгорели в автомобиле.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями.

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