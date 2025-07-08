На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны новые детали гибели футболиста Жоты в ДТП

Стало известно, что футболист Жота был за рулем в момент ДТП и превысил скорость
true
true
true
close
Jason Cairnduff/Action Images/Reuters

Португальский футболист Диогу Жота находился за рулем машины в момент смертельного ДТП. Об этом пишет газета El Confidencial со ссылкой на данные Гражданской гвардии Испании.

Одной из основных версий причин ДТП стало превышение скорости. Отмечается, что департамент дорожного движения изучает следы на месте трагедии.

ДТП, в котором погиб Жота, произошло 3 июля в провинции Самора на западе Испании. Нападающему было 28 лет. Вместе с Жотой в автомобиле был его брат Андре, который выступал за португальский «Пенафиел». Он также не выжил. Оба футболиста сгорели в автомобиле.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями.

Ранее портрет покончившего с собой Старовойта поставили в фойе Минтранса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами