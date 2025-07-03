На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам раскрыли новую схему обмана при покупке автомобиля

Автокриминалист Шелков: россиянам начисляют подложный утильсбор
true
true
true
close
Global Look Press

В России распространилась схема с использованием паспортных данных граждан для оформления на них импортных автомобилей. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Жительница подмосковного Домодедово по имени Нина в 2024 году решила привезти Mercedes-Benz ML из Белоруссии, и этот автомобиль подходил под льготный утильсбор. Она обратилась на таможню для списания льготного утилизационного сбора, но получила отказ. Выяснилось, что незадолго до этого от ее имени был уже списан утильсбор на Hyundai Elantra, который она не ввозила и не оформляла», — рассказал Шелков.

По его словам, такие махинации носят не единичный характер. В частности, другой россиянин столкнулся с тем, что от его имени оформили сразу 29 праворульных автомобилей.

О том, в чем заключается схема со списанием льготного утильсбора от имени постороннего гражданина и можно ли от нее уберечься, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в России планируется отменить льготный утильсбор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами