Россиянам раскрыли новую схему обмана при покупке автомобиля

В России распространилась схема с использованием паспортных данных граждан для оформления на них импортных автомобилей. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Жительница подмосковного Домодедово по имени Нина в 2024 году решила привезти Mercedes-Benz ML из Белоруссии, и этот автомобиль подходил под льготный утильсбор. Она обратилась на таможню для списания льготного утилизационного сбора, но получила отказ. Выяснилось, что незадолго до этого от ее имени был уже списан утильсбор на Hyundai Elantra, который она не ввозила и не оформляла», — рассказал Шелков.

По его словам, такие махинации носят не единичный характер. В частности, другой россиянин столкнулся с тем, что от его имени оформили сразу 29 праворульных автомобилей.

О том, в чем заключается схема со списанием льготного утильсбора от имени постороннего гражданина и можно ли от нее уберечься, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в России планируется отменить льготный утильсбор.