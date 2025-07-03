Россиянин несколько раз сдал экзамен в ГАИ за своих знакомых

В Югре водитель вклеил свое фото в паспорта знакомых и сдал за них экзамен в ГАИ

Житель Югры вклеил свою фотографию в паспорта троих знакомых и попытался вместо них сдать экзамен в ГАИ. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления МВД.

«Обвиняемый, получив чужой паспорт, вклеил туда свое фото, после чего предоставил подложный документ госавтоинспекторам <...> В ноябре 2024 года злоумышленник аналогичным способом сдал теоретический экзамен на знание ПДД за другого, который впоследствии стал обладателем водительского удостоверения», — говорится в публикации.

По данным РИА Новости, обвиняемый не брал деньги со своих знакомых. Всего известно о трех эпизодах. Один из друзей мужчины был лишен водительских прав за пьяную езду.

Было возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит до года лишения свободы.

До этого в Уфе десятки людей пострадали из-за мошеннических действий директора автосалона, укравшего у них автомобили.

Злоумышленник заманивал клиентов крайне выгодными условиями. На самом же деле мужчина по заниженным ценам сбывал машины, переоформлял их и затем пропадал. Отмечается, что на аферу попался сам сотрудник салона. По словам пострадавших, у злоумышленника якобы были связи с правоохранителями, которые приезжали на места, где жители находили свои «угнанные» машины и пытались их вернуть.

Ранее в России 24 автоподставщика обманули ГАИ и украли миллионы рублей.