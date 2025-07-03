На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Geely опровергла сообщение об уходе из России

Компания Geely: мы не собираемся уходить из России
true
true
true
close
autohome.com.cn

Российских дилеров уведомили об уходе китайского автобренда Geely из России, однако эта информация не соответствует действительности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе российского представительства марки.

«Данная информация не соответствует действительности. Бренд Geely продолжает работу в России и считает подобные источники информации не заслуживающими доверия», — пояснили в Geely.

До этого в СМИ появилась информация, что российским дилерам автомобилей Geely объявили о полном уходе бренда с отечественного рынка. При этом остаться в РФ якобы должны были только марки Belgee и Knewstar. Тем временем популярные модели Atlas и Monjaro планировали начать собирать в России под новыми брендами.

В июне сообщалось, что с 2022 года самым популярным автомобилем среди тех, которые ввозят в Россию по неофициальным каналам, стал кроссовер Geely Monjaro.

Ранее стало известно, что в России появится новый кроссовер Geely.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами