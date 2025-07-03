Geely опровергла сообщение об уходе из России

Компания Geely: мы не собираемся уходить из России

Российских дилеров уведомили об уходе китайского автобренда Geely из России, однако эта информация не соответствует действительности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе российского представительства марки.

«Данная информация не соответствует действительности. Бренд Geely продолжает работу в России и считает подобные источники информации не заслуживающими доверия», — пояснили в Geely.

До этого в СМИ появилась информация, что российским дилерам автомобилей Geely объявили о полном уходе бренда с отечественного рынка. При этом остаться в РФ якобы должны были только марки Belgee и Knewstar. Тем временем популярные модели Atlas и Monjaro планировали начать собирать в России под новыми брендами.

В июне сообщалось, что с 2022 года самым популярным автомобилем среди тех, которые ввозят в Россию по неофициальным каналам, стал кроссовер Geely Monjaro.

Ранее стало известно, что в России появится новый кроссовер Geely.