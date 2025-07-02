В России предложили штрафовать перевозчиков за опоздание общественного транспорта

Депутаты от ЛДПР совместно с сенаторами выступили с инициативой штрафовать перевозчиков за значительные опоздания общественного транспорта. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, документ доступен в электронной базе нижней палаты.

Согласно пояснительной записке, авторы предлагают ввести административные штрафы за нарушения графика движения автобусов, троллейбусов и трамваев. Размер штрафов может достигать 30 тысяч рублей для компаний. Должностным лицам грозят взыскания до 5 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — до 10 тысяч рублей. Исключением станут случаи, когда задержка произошла по независящим от перевозчика причинам.

В документе подчеркивается, что действующее законодательство не предусматривает наказание за опоздание транспорта на остановку или задержку отправления.

Также законопроект определяет допустимые пределы опозданий, после превышения которых наступает ответственность. Для городских маршрутов это 15 минут, для пригородных — 30 минут, для междугородних — 1 час, а для международных рейсов — 4 часа. Форс-мажорные обстоятельства снимают ответственность с перевозчика, заключили авторы.

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