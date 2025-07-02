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Шесть человек в центре Москвы пострадали в жестком ДТП с двумя Chery

В центре Москвы шесть человек получили травмы в ДТП с двумя Chery
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Telegram-канал Госавтоинспекция Москвы

В центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали сразу шесть человек. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

«По предварительным данным, на Комсомольском проспекте в районе дома 99 произошло столкновение двух автомобилей Chery — такси и каршеринг», — говорится в публикации.

В результате аварии пострадали шесть россиян, они получили травмы различной степени тяжести. На месте работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП уточняются.

До этого в Сочи водитель такси поругался с мотоциклистом и толкнул его под проезжающий мимо автомобиль.

Очевидцы говорят, что таксист вел себя неадекватно и был явно в измененном состоянии.

Мужчину с ушибами и ссадинами увезла скорая.

Ранее в Подмосковье более десяти такси сгорели ночью на стоянке.

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