Названы пять ошибок россиян, которые приводят к серьезной поломке машины

Многие автомобилисты, пренебрегая техобслуживанием, позже сталкиваются с серьезными поломками машины. О типичных ошибках и их последствиях «Газете.Ru» рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

«Если вовремя не менять моторное масло, оно теряет свои свойства. В результате детали двигателя начинают работать на сухую, масляные каналы забиваются отложениями, что в конечном итоге приводит к капитальному ремонту двигателя», — сказал эксперт.

Забывая почистить дроссель, автовладелец сталкивается с плавающими оборотами и повышенным расходом топлива. В запущенных случаях электроника перестает правильно управлять двигателем.

Особенно опасна несвоевременная замена ремня ГРМ. Обрыв приводит к тому, что клапана встречаются с поршнями, а это выводит двигатель из строя и требует дорогого ремонта, сказал специалист.

Не стоит забывать о тормозной жидкости. Со временем она впитывает влагу, теряет свои свойства, что ухудшает эффективность торможения. Это может стать причиной ДТП.

Засоренный топливный фильтр заставляет насос работать с повышенной нагрузкой, снижает мощность мотора. В худшем случае это приводит к выходу из строя топливного насоса высокого давления.

Стоит помнить: соблюдение регламента ТО, сохранит не только автомобиль, но и нервы и деньги, предупредил Балашов.

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