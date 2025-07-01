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Минпромторг планирует обязать при локализации автомобилей использовать российские компоненты

Минпромторг: при локализации автомобилей надо использовать российские компоненты
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В России при локализации автомобилей необходимо использовать отечественные компоненты, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Антона Алиханова.

«Что касается обязательства, для в том числе наших китайских партнеров, которые сейчас заходят с локализационными проектами, <…> у нас есть намерение относительно введения обязательности использования ряда комплектующих, произведенных в России», — сказал Алиханов.

До этого главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков сообщил, что Минпромторг высчитывает степень локализации автомобилей в России по балльной системе, в соответствии с которой определенное количество баллов начисляется за применение отечественных компонентов и производственных операций на территории России.

Так, сварка кузова — 400 баллов, окраска кузова — 500 баллов, штамповка кузова на 50% от его массы — 200 баллов, российский металл на 70% массы — 200 баллов, блок цилиндров — 95 баллов, сборка двигателя — 25 баллов, ЭБУ двигателя — 100 баллов, механическая коробка передач (сборка + корпус) — 150 баллов.

Ранее россиянам рассказали, насколько подорожает такси из-за локализации.

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