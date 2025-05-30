Россиянам рассказали, по каким принципам машины признают отечественными

Минпромторг высчитывает степень локализации автомобилей в России по балльной системе, в соответствии с которой определенное количество баллов начисляется за применение отечественных компонентов и производственных операций на территории России. Об этом сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Сварка кузова — 400 баллов, окраска кузова — 500 баллов, штамповка кузова на 50% от его массы — 200 баллов, российский металл на 70% массы — 200 баллов, блок цилиндров — 95 баллов, сборка двигателя — 25 баллов, ЭБУ двигателя — 100 баллов, механическая коробка передач (сборка + корпус) — 150 баллов», — привел примеры оценки он.

При этом ФГУП «НАМИ» для своей оценки степени локализации использует документы, которые автозаводы предоставляют для получения баллов. Однако для автопроизводителей нет необходимости собирать такие подтверждения для тех компонентов, по которым баллы не начисляются, даже если они тоже российского происхождения, поэтому оценки степени локализации машин часто разнятся, указал главред «За рулем».

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