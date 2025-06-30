Названы 9 автозапчастей, которые чаще всего похищают злоумышленники

В России в список самых похищаемых автозапчастей входят эмблемы, зеркала, диски, сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование сервиса Moneyplace и страховой компании «Согласие».

«В этом году российские автомобилисты в 2,5 раза чаще стали покупать на крупнейших маркетплейсах новые эмблемы автопроизводителей, боковые зеркала, форсунки омывателей фар, диски и колпаки на них, накладки, заглушки, крепления стеклоочистителей и штатные камеры. По статистике страховщиков, эти виды комплектующих — самые похищаемые среди остальных», — говорится в исследовании.

До этого автоэксперт Ян Хайцеэр поделился способами защиты автомобиля от угонщиков. По его словам, преступники обычно обходят стороной машины, у которых есть индивидуальные признаки. Например, идентификационные номера, которые набиваются специальным устройством на разные части автомобиля, или аэрография.

По словам Хайцеэра, нередко водители сами дают повод для угона своего транспорта, например, оставляют ключи. Также легко угнать машину с системой дистанционного запуска и с бесключевым доступом. В заключении эксперт напомнил, что водителям не стоит пренебрегать страховкой.

Ранее сообщалось, что Lada стала самой угоняемой маркой машин в РФ в 2025 году.