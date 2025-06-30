На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На МКАД загорелся внедорожник

На МКАД внедорожник попал в ДТП и загорелся
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Внедорожник попал в ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), в результате чего он загорелся. Об этом сообщается в Telegram-канале «RT на русском».

Как пишет канал, по предварительной информации, автомобиль врезался в поливочную машину на участке между Ленинградским и Волоколамским шоссе.

Официальной информации еще не поступало. О пострадавших пока не сообщалось.

До этого стало известно, что на МКАД водитель легкового автомобиля боком врезался в самосвал, когда на высокой скорости маневрировал между грузовиками.

Авария произошла на 96-м километре МКАД 30 мая 2025 года. На кадрах с камер наблюдения видно, что легковой автомобиль движется в правом ряду среди грузовиков. Водитель заметил впереди бензовоз и начал тормозить, а затем попытался его объехать. Во время маневра он не справился с управлением: автомобиль сместился вправо к отбойнику, затем в обратную сторону и правым бортом врезался в кузов самосвала, который двигался во втором ряду.

Ранее мотоцикл разорвало на части после столкновения с кроссовером в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами