Chery обновила кроссовер Tiggo 8

Chery в Китае начала продажи двух версий кроссовера Tiggo 8 — Tiggo 8L Changhong Edition и Tiggo 8 Plus Chengfeng Edition, сообщает Autohome.

У автомобиля решетка радиатора привычной шестиугольной формы и скрытые дверные ручки. В салоне — двухцветная отделка из перфорированной кожи и два экрана для комбинации приборов и медиасистемы. В комплектацию входит аудиосистема Sony с объемным звучанием. Tiggo 8 L доступен на китайском рынке в пятиместной и семиместной версиях. Под капотом — турбомотор 2.0 на 254 л.с. в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Стоимость — от 121,9 тыс. юаней (1,3 млн рублей).

Кроссовер Tiggo 8 Plus Chengfeng Edition стоит в Китае от 147,7 тыс. юаней (1,6 млн рублей). Автомобиль отличается матричной решеткой радиатора. Он получил скрытые дверные ручки и многоспицевые колесные диски, придающие автомобилю спортивный вид.

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