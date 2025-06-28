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В России продают «Ниву» без пробега, простоявшую в гараже с 1980 года

В Перми выставили на продажу 45-летнюю «Ниву», которую никогда не ставили на учет
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lada.ru

В Перми за 7 млн рублей на продажу выставили ВАЗ-2121 «Нива» 1980 года выпуска, которая не эксплуатировалась и не ставилась на учет в ГАИ. Об этом сообщает «Российская газета».

«Со слов хозяина, машина была куплена в 1980 году за чеки «Внешпосылторга», которые получил отец владельца за свою работу за рубежом. Однако ввиду ненадобности внедорожник все время простоял в теплом сухом гараже», — отмечается в публикации.

Под капотом внедорожника — мотор 1.6 мощностью 80 л.с., коробка передач — механическая четырехступенчатая, на одометре — 62 км пробега. В связи с ажиотажем со стороны коллекционеров, владелец «Нивы» спустя несколько часов после выставления на продажу поднял цену машины с первоначальных 4 млн рублей до 7 млн рублей, уточняет «Российская газета».

Ранее был назван самый популярный автомобиль для параллельного ввоза в Россию с 2022 года.

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