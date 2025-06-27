На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России будут выпускать автомобили Hongqi при участии «КамАЗа» и «Газпрома»

«Авто Mail»: авто Hongqi будут выпускать в РФ при участии «КамАЗа» и «Газпрома»
close
Hongqi

В России автомобили Hongqi будут выпускать при участии «КамАЗа» и «Газпрома». Об этом Авто Mail рассказал источник в автобизнесе, хорошо знакомый с деталями проекта.

«Партнерами проекта первой серийной сборки китайских автомобилей Hongqi стали компании «КамАЗ», одна из структур «Газпрома», автомобильный институт ФГУП «НАМИ» с одной стороны и китайская автоконцерн FAW (владеет маркой Hongqi) — с другой», — говорится в сообщении.

Собеседник «Авто Mail» отметил, что по предварительному соглашению, сборку автомобилей Hongqi под брендом Aurus будут осуществлять на бывшем заводе Toyota. Кроме того, в апреле 2025 года выяснилось, что «Шушары Авто» скрыл собственника в учредительных документах и из единого госреестра юридических лиц. При этом ранее собственником был автоинститут ФГУП «НАМИ». Так, концерн Toyota имеет право претендовать на данную площадку, поскольку в 2022 году продала ее без опциона на обратный выкуп.

Также сообщается, что в марте текущего года стало известно, что выпуск электрического кроссовера e-Neva остановлен из-за проблем с финансированием. При этом в мае 2025 года исполнительный директор Hongqi в России Иван Савельев отметил, что автомобильная компания Hongqi сейчас ищет вариант локализации машины в РФ.

Ранее стало известно, что грозит водителю за показ среднего пальца в камеру ГИБДД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами