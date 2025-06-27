В России будут выпускать автомобили Hongqi при участии «КамАЗа» и «Газпрома»

«Авто Mail»: авто Hongqi будут выпускать в РФ при участии «КамАЗа» и «Газпрома»

В России автомобили Hongqi будут выпускать при участии «КамАЗа» и «Газпрома». Об этом Авто Mail рассказал источник в автобизнесе, хорошо знакомый с деталями проекта.

«Партнерами проекта первой серийной сборки китайских автомобилей Hongqi стали компании «КамАЗ», одна из структур «Газпрома», автомобильный институт ФГУП «НАМИ» с одной стороны и китайская автоконцерн FAW (владеет маркой Hongqi) — с другой», — говорится в сообщении.

Собеседник «Авто Mail» отметил, что по предварительному соглашению, сборку автомобилей Hongqi под брендом Aurus будут осуществлять на бывшем заводе Toyota. Кроме того, в апреле 2025 года выяснилось, что «Шушары Авто» скрыл собственника в учредительных документах и из единого госреестра юридических лиц. При этом ранее собственником был автоинститут ФГУП «НАМИ». Так, концерн Toyota имеет право претендовать на данную площадку, поскольку в 2022 году продала ее без опциона на обратный выкуп.

Также сообщается, что в марте текущего года стало известно, что выпуск электрического кроссовера e-Neva остановлен из-за проблем с финансированием. При этом в мае 2025 года исполнительный директор Hongqi в России Иван Савельев отметил, что автомобильная компания Hongqi сейчас ищет вариант локализации машины в РФ.

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