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Россиянам назвали риски при покупке автомобиля у друзей или родственников

Автокриминалист Шелков назвал три риска покупки машины у друзей и родственников
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Илья Наймушин/РИА «Новости»

В случае, если гражданин покупает автомобиль у друга или родственника, он может не заметить перебитый VIN-номер или неисправности машины из-за недостаточно тщательной проверки. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Чаще всего между друзьями и родственниками существует избыточный кредит доверия. Недобросовестная сторона может им воспользоваться и не рассказывать другу о технических дефектах и других проблемах с автомобилем. А когда они обнаружатся, человек может свалить все на своего предшественника, если не является первым владельцем», — рассказал Шелков.

Также родственники и друзья при купле-продаже автомобилей часто соглашаются на рассрочку оплаты. В таком случае продавец рискует не получить всю сумму, а у покупателя, которому передали машину с ключами и документами, возникает возможность легко перепродать ее третьим лицам, предупредил эксперт.

«Во избежание испорченных отношений и судебных тяжб, подержанная машина должна комплексно проверяться перед покупкой в независимом автосервисе и у сторонних квалифицированных специалистов. Это будет нейтральное мнение, на которое можно опираться», — заключил Шелков.

Ранее стало известно, какая ответственность грозит россиянину за показ среднего пальца в камеру ГИБДД.

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