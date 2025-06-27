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Автоэксперт раскрыл, выдержат ли китайские автомобили конкуренцию с «японцами»

Автоэксперт Попов: китайские автомобили могут составить конкуренцию японским
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Китайские автомобили способны выдержать конкуренцию с японскими марками. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал автоэксперт Дмитрий Попов, комментируя сообщения о том, что новые кроссоверы Nissan Qashqai стали доступны в России.

«Мы уже разобрались, что китайский автомобиль ничем не хуже, чем автомобиль из Японии, Кореи или Европы. Например, кроссоверы Chery имеют очень хорошую подвеску. <...> И моторы у китайских машин весьма неплохие. Так что одной моделью китайских производителей не перебить, и об этом нашим иностранным друзьям нужно было думать раньше, когда они покидали наш рынок», — сказал эксперт.

Он добавил, что китайские производители имеют большой запас по маржинальности и, если потребуется, могут «немного подвинуться по цене», чтобы выиграть борьбу за покупателя.

В начале июня стало известно, что покинувшая Россию в 2022 году японская автомобильная компания Nissan Motor хочет зарегистрировать в стране товарные знаки.

Отмечалось, что компания подала заявки на регистрацию бренда Nissan в разных вариациях, а также товарных знаков Datsun, Nismo и Infiniti. Процедура пройдет по классам Международной классификации товаров и услуг, включающим в себя финуслуги, разные типы торговли, строительство и транспорт.

Ранее сообщалось, что пикапы на базе Nissan Navara официально появятся в России.

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