«Со специфическим запахом»: башкирские гаишники изъяли у водителя мешок конопли

В Ишимбайском районе Башкирии инспекторы ДПС нашли в машине остановленного на дороге водителя мешок конопли. Об этом сообщается в Telegram-канале главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова.

«Во время беседы водитель заметно нервничал и вел себя подозрительно. Полицейские приняли решение провести досмотр его транспортного средства. В багажнике обнаружили мешок с растительной массой со специфическим запахом», — отмечается в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции вызвали на место обнаружения подозрительного мешка следственно-оперативную группу. Экспертиза показала, что в мешке находилась конопля — наркосодержащее растение. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков. ВАЗ-2110, в котором нашли мешок, эвакуировали.

Ранее толпа пермяков избила человека из-за конфликта на парковке.