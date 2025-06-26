Названы 5 недостатков вариатора кроссовера «Москвич 3»

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Илья Хлебушкин рассказал о недостатках вариатора кроссовера «Москвич 3».

«Одной из самых массовых проблем является скоротечный выход из строя подшипников валов. При критическом износе самые обычные шариковые подшипники просто развалятся, вал перекосится и коробку может заклинить», — сообщал эксперт.

Кроме того, составной направляющий барабан конусов имеет привычку быстро изнашивать свои подвижно сопрягающиеся поверхности.

Также вариатор «Москвича 3» не терпит повышенных нагрузок. У слишком активных водителей ремонт коробки может наступить на пробеге 10–30 тыс. километров.

Коробка очень чувствительна к чистоте масла, объем которого около 4 литров. Внешнего фильтра тонкой очистки не предусмотрено.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

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