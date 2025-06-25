«Почувствовал, что он воткнул в шею нож»: таксист рассказал о нападении калининградца

В Калининграде пассажир порезал таксиста во время поездки. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

«Около четырех часов я приехал на вызов по адресу Горького, 170. Пассажир вышел навстречу, махнул рукой и сел в машину на заднее сиденье. Выглядел абсолютно обычно! Хорошо одет, на первый взгляд, не асоциальный, не наркоман. Я только тронулся, и почувствовал, что он воткнул мне в шею нож», — рассказал таксист.

По информации канала, в настоящее время мужчина «отходит от шока», он получил 60 порезов шеи. В момент нападения водитель был пристегнут, и это помешало ему быстро выбежать из автомобиля, но у мужчины получилось спастись. Кроме того, в кармане у таксиста был второй телефон, с которого он смог позвонить в полицию. Пострадавший сообщил, что 12 порезов за ушами оказались глубокими и их пришлось зашивать. При этом некоторые были в сантиметре от сонной артерии.

Также сообщается, что пассажир угнал автомобиль. Сотрудники правоохранительных органов в ту же ночь обнаружили брошенную машину, а калининградца задержали. В настоящее время автомобиль стоит как вещдок на стоянке.

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