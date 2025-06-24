Траты россиян на новые автомобили упали в мае почти на четверть

В мае 2025 года траты россиян на новые автомобили упали на 22% по сравнению с таким же месяцем 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Газпромбанк Автолизинг и аналитическое агентство «Автостат».

«В конце весны россияне потратили на покупку новых машин 285,2 млрд рублей. Это на 12,5% меньше, чем месяцем ранее (в апреле — 325,7 млрд рублей), и на 22,2% ниже показателя годичной давности (в мае 2024 года — 366,3 млрд рублей)», — сообщает агентство.

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в России в 2025 году рекордно снизятся продажи китайских автомобилей.

По его мнению, продажи китайских авто «просядут» на 15–17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на упомянутые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, что приводит к убыткам.

Ранее сообщалось, что дистрибутор Li Auto разрешил легализовать в России «серые» автомобили.