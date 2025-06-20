Skoda сделала из универсала Superb пикап с выдвижной платформой

Студенты чешского заводского колледжа Skoda Academy сделали пикап на базе универсала Superb, сообщает пресс-служба бренда. Машина создана как вспомогательный автомобиль для помощи в велогонках.

Автомобиль получил название Skoda L&K 130. У него срезана крыша, имеется выдвижная платформа, а также направляющие с электроприводами и возможностью поднятия двухколёсных транспортных средств на угол до 35 градусов для транспортировки и быстрого обслуживания.

В салоне предусмотрен холодильник для хранения бутылок с питьевой водой.

Skoda L&K 130 получил особый окрас и цветовую отделку салона: сочетание золотого, красного, белого и черного цветов отражает цвета логотипа Laurin & Klement.

Отмечается, что машина будет представлена на 112-й гонке «Тур де Франс».

До этого в Индии студенты программы профессионального обучения в области мехатроники построили кабриолет на основе индийской версии Skoda Rapid.

В ходе реализации проекта Rapid получил усиленную конструкцию пола и доработанные центральные стойки, на которых укреплены задние двери. Отдельной проблемой стала установка ремней безопасности, верхние точки крепления которых были удалены с крышей седана. В результате они закреплены на сиденьях.

Программу постройки «автомобилей мечты» студентами Skoda реализует с 2011 года на базе своего учебного центра в Чехии.

Ранее сообщалось, что студенты разработали беспилотный УАЗ «Патриот».