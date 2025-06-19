«Рольф» и «Газпром нефть» построят сеть автосервисов

«Рольф» и «Газпром нефть» будут развивать сеть СТО под единым брендом

«Рольф» и «Газпром нефть» будут развивать федеральную сеть СТО под единым брендом. Об этом сообщает «Рольф».

«Стороны договорились объединить ресурсы и экспертизу для запуска федеральной сети станций технического обслуживания под брендом «G-Energy РОЛЬФ». Проект <…> включает централизованную подготовку и контроль соответствия персонала, поставку автозапчастей под брендом РОСПАРТ, а также широкий ассортимент моторных масел «Газпромнефть-СМ», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора компании «Рольф» Светланы Виноградовой, важными в проекте являются единые стандарты качества, проверенные поставки и исключение контрафактных автокомпонентов и материалов. Среди важных целей специалист отмечает обеспечение клиентов качественным сервисом международного уровня.

Также сообщается, что на станциях «G-Energy РОЛЬФ» будут проводить ключевые процедуры по техническому обслуживанию машин, среди которых экспресс-диагностика, замена масла, антифриза и фильтров, установка аккумуляторов, мелкий ремонт и шиномонтаж.

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