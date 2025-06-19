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Стало известно, какой автомобиль купит себе глава «АвтоВАЗа»

Глава «АвтоВАЗа» Соколов заявил о планах купить Lada Iskra Cross
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Telegram-канал Автосалон Купи-Ладу Тольятти

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов планирует купить себе универсал Lada Iskra Cross, сообщает РИА Новости.

«Платформа Iskra, это наша платформа, мы по ней достигли технологического суверенитета. 20 июля через наши онлайн-платформы и в наших столицах вы сможете купить эти автомобили. Я даже вчера заказал себе тоже в семью… универсал, но, наверное, даже возьму универсал cross», - сказал глава автоконцерна.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровне выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Lada Iskra будет предлагаться в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией.

В версии Cross появятся три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Ранее были названы 6 опций, которые войдут в базовое оснащение кроссовера Lada Azimut.

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