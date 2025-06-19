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Экс-глава «Яндекса» рассказал, чем пассажиры занимаются в беспилотных такси

Экс-директор «Яндекса»: беспилотные такси используются для интимных свиданий
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Беспилотные такси используются для интимных свиданий, заявил бывший исполнительный директор «Яндекса» Тигран Худавердян. Об этом сообщает РБК.

Выступая на сессии по беспилотному транспорту Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Худавердян указал, что беспилотный мир принесет проблемы совершенно другого типа, о которых сейчас можно и не догадываться. В качестве примера он рассказал о сложившейся в американском Сан-Франциско ситуации, когда пассажиры используют такси, в которых нет водителя, для интимных свиданий. По словам Худовердяна, беспилотное такси стало там дешевым отелем на час.

11 июня сообщалось, что компания Waymo, оператор беспилотных такси, временно приостановила работу своих автомобилей в центре Лос-Анджелеса после того, как несколько роботакси были подожжены и повреждены во время антиправительственных протестов.

Ранее стало известно, когда в России появятся беспилотные такси.

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