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В России сильно подешевел премиальный кроссовер Wey 07

Гибридный кроссовер Wey 07 подешевел в РФ на 50-250 тысяч рублей
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Wey

В России подешевел премиальный гибридный кроссовер Wey 07, сообщает портал «Автоновости дня».

«Wey 07 2024 года выпуска, который еще в марте получил прямую выгоду в 150 тыс. рублей, теперь доступен с увеличенным дисконтом в размере 400 тыс. рублей. У машин, выпущенных в 2025 году, эта скидка появилась впервые и составила 50 тыс. рублей от рекомендованной розничной цены», — сообщает портал.

Продажи обновленного кроссовера Wey 07 в России начались в России в марте 2025 года.

Среди ключевых нововведений кроссовера — встроенная платформа сервисов »Яндекс Авто», функция обновления программного обеспечения «по воздуху» через мобильную связь или Wi-Fi, голосовой ассистент и расширенный функционал сервиса дистанционного управления Wey Connection.

Технически автомобиль не изменился. В России он предлагается с гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5 литрового турбомотора и двух электродвигателей. Суммарная мощность — 517 л.с.

Ранее сообщалось, что в России рекордно подешевели автомобили корейского бренда KGM.

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