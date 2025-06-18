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Россиянам объяснили, какое наказание грозит за высунутую из окна автомобиля руку

Юрист Соловьёв: за высунутые из окна авто части тела грозит штраф
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Depositphotos

Вероятность наложения штрафа за высунутую из окна автомобиля руку зависит от конкретной ситуации и поведения человека. В некоторых случаях наказания за это можно избежать, однако если речь идет о злостном нарушении, то за это уже предусмотрен штраф, рассказал RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.

В административном кодексе есть статья о нарушении правил перевозки людей, за что полагается штраф в 500 рублей, а за провозку пассажиров вне кабины авто накладывается штраф в размере 1 тыс. рублей. Но вытянутая рука не может приравниваться как «нахождение вне кабины» машины, отметил юрист. А вот если человек сидит на крыше машины, вылезает через люк, то по-другому это не трактуется.

«Вопрос, как ведет себя человек. Если едет компания, которая высунула руки, ноги и другие части тела, то это нарушение, это отвлекает других водителей. И здесь нужно знать меру, нужно понимать», — пояснил Соловьев.

Вероятность за обычную вытянутую руку мала, но если речь идет о злонамеренном поведении, когда из салона «вытаскивают все части тела», то это уже рассматривается как нарушение правил перевозки, заключил специалист.

Напомним, в России штрафы для водителей за превышение уровня шума автомобилей планируется увеличить в 10 раз. Если сейчас штраф составляет 500 рублей, то теперь его планируется повысить до 5 тыс. рублей, сообщил автоэксперт Егор Васильев. Он подчеркнул, что на практике подобные нормы не применялись, потому что для оценки уровня шума необходимо специальное и сертифицированное оборудование.

Ранее россиян предложили наказывать в 100 раз жестче за один вид нарушений.

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