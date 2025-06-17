Юрист рассказал, можно ли наказать водителя, который обрызгал грязью пешехода

Водитель, который намеренно окатил пешехода водой из лужи, может заработать штраф, административный арест и даже лишиться свободы. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Сергей Жорин.

«В российском законодательстве нет отдельной нормы, прямо запрещающей «окатывать» пешехода из лужи, но это не значит, что пострадавшему нельзя защититься. Если удастся доказать, что водитель умышленно заехал в лужу и преднамеренно обрызгал пешехода, то его можно привлечь по статье «Мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ). За это предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей, а в некоторых случаях — административный арест до 15 суток. Если было повреждено имущество — одежда, гаджеты и прочее — это может быть квалифицировано как «повреждение или уничтожение чужого имущества» (ст. 7.17 КоАП РФ). В этом случае штраф составит от 300 до 500 рублей. Если ущерб превысил 5 000 рублей и был нанесен умышленно, возможна уголовная ответственность (ст. 167 УК РФ). Санкции варьируются от штрафа (от 40 000 рублей) до лишения свободы (до 2 лет, а при хулиганском мотиве — до 5 лет)», — пояснил Жорин.

По его словам, для обращения в суд важно собрать доказательства, что пострадавший не сам упал в лужу, а виноват водитель — это могут быть фото, видео, показания свидетелей.

«Любой пострадавший может подать в суд исковое заявление для взыскания материального ущерба (химчистка, покупка новой одежды, ремонт), морального вреда, судебных расходов. При ущербе до 50 000 рублей заявление подается в мировой суд, свыше — в районный. Доказательствами могут служить госномер, видео, свидетели, чеки, фотографии. Фиксируйте все: фото/видео воды, номера машины, следов на одежде. Записывайте контакты свидетелей, сохраняйте чеки за покупки или из химчистки. Сразу обратитесь в правоохранительные органы — вызовите ГИБДД или полицию и подайте заявление», — сказал Жорин.

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