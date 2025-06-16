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Названы шесть недостатков хетчбэка Mazda 3

«Авилон» назвал шесть недостатков хетчбэка Mazda 3
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Mazda

Mazda 3 первого поколения, несмотря на возраст, по-прежнему пользуется спросом на российском рынке. Но у этой модели есть несколько недостатков. О них «Газете.Ru» рассказал замдиректора автомобилей с пробегом группы компаний «Авилон» Роман Титов.

«Главная проблема Mazda 3 — слабое лакокрасочное покрытие и склонность кузова к коррозии, особенно у машин первых лет выпуска. Владельцам приходится уделять особое внимание состоянию арок, порогов и крышки багажника. Кроме того, шумоизоляция оставляет желать лучшего: на высоких скоростях в салоне становится заметно шумно», — сказал эксперт.

Подвеска у Mazda 3 жесткая, что обеспечивает хорошую управляемость, но снижает комфорт на плохих дорогах. Со временем возникают мелкие неисправности с электрикой — выходят из строя моторчик печки, стеклоподъемники и датчики. Еще одним минусом является небольшой дорожный просвет, из-за чего автомобиль не подходит для эксплуатации на плохих дорогах.

Двигатели Mazda 3 склонны к угару масла, особенно на больших пробегах, поэтому требуется регулярный контроль его уровня, пояснил специалист.

Тем не менее, моторы, особенно 1.6-литровые, зарекомендовали себя как долговечные и неприхотливые. При своевременном обслуживании они способны проходить 300–400 тыс. километров без капремонта. Коробки передач также надежны и редко требуют дорогостоящего ремонта, отметил Титов.

Ранее были названы пять минусов седана Toyota Avensis.

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