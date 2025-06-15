Автомобиль дочери Валерия Меладзе получил 144 штрафа за нарушения ПДД

Дочь певца Валерия Меладзе насобирала 144 штрафа на своем кроссовере Mercedes-Benz GLA-Klasse, сообщает Telegram-канал SHOT.

«По данным Shot, 22-летняя Арина регулярно превышает скорость, поворачивает, где захочет, игнорирует разметку, залипает в телефоне и едет на красный. 137 штрафов на 111 тыс. рублей «любимица московских камер» уже оплатила, осталось ещё семь — на 5,25 тыс. рублей», — сообщает канал.

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

С октября 2023 года форвард оплатил штрафов на 88 тысяч рублей. Последние пять штрафов за нарушение ПДД Дзюба получил 5 августа — за нарушение скорости.

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