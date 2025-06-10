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Названы четыре критические ошибки при уходе за салоном автомобиля

Fit Service назвал 4 грубые ошибки при чистке салона автомобиля
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Depositphotos

Большинство проблем с салоном автомобиля возникает не из-за времени, а из-за неправильного ухода. О распространенных ошибках при уходе за интерьером машины «Газете.Ru» рассказал совладелец и директор автосервиса Fit Service Евгений Евтеев.

«Частая ошибка — использование обычной бытовой химии для чистки салона автомобиля. Универсальный кухонный спрей отмывает пластик, но растворяет его защитное покрытие. Через несколько месяцев такой «уход» приведет к выцветанию, растрескиванию и стойким пятнам, которые уже не убрать», — сказал Евтеев.

Не меньше проблем принесет использование абразивных губок и жестких щеток. Это опасно для глянцевых вставок и лакированного пластика: следы от грубых материалов остаются навсегда. Для очистки салона надо использовать только автомобильные аксессуары с мягким ворсом и пометкой «для интерьера».

Отсутствие регулярной уборки также критично для материалов кабины. Из-за слежавшейся пыли и капель воды появляются трудно выводимые разводы, особенно на тканевых сиденьях и дверных картах. Рекомендуется раз в две недели проводить поверхностную чистку и полноценную обработку всех элементов интерьера.

При уборке салона нужно покрывать переднюю панель специальной полиролью. Если этого не делать, уже через год пластик выгорит и потеряет до 20% цвета, предупредил Евтеев.

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