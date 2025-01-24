Россиянам назвали пять минусов кожаного салона автомобиля

Кожаный салон автомобиля — признак роскоши, однако он имеет ряд недостатков, которые могут стать проблемой для автовладельцев, сообщил «Газете.Ru» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Главный недостаток кожаных сидений — это цена. Такие кресла значительно увеличивают стоимость машины. Кроме того, если владелец решит заменить обивку или добавить дополнительные элементы из кожи, это потребует значительных вложений», — сказал Стрельбицкий.

По словам эксперта, в случае повреждения кожи ремонт обойдется недешево. В отличие от тканевой обивки, которую можно отремонтировать самостоятельно, кожа требует профессионального подхода.

Кроме того, натуральный материал требует регулярного ухода, чтобы снизить износ. Регулярная чистка, кондиционирование и защита от ультрафиолета необходимы для предотвращения высыхания и выцветания кожи, пояснил специалист.

Летом кожа нагревается до высоких температур, делая сиденье горячим и липким, а зимой она становится холодной и жесткой. Поэтому требуется установка систем подогрева и вентиляции сидений, что опять же увеличивает расходы.

Даже несмотря на качественный уход, кожа со временем теряет свою первоначальную мягкость и блеск. Она начинает трескаться. Это естественный процесс старения, который невозможно предотвратить, отметил Стрельбицкий.

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