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Россиянам назвали пять признаков для замены свечей автомобиля

«Авилон» назвал 5 признаков для замены свечей в автомобиле
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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Нестабильно работающий двигатель и слабый разгон автомобиля — признаки, указывающие на выход из строя свечей зажигания. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«О том, что свечи пора менять, могут сигнализировать несколько явных признаков. Двигатель начинает работать неровно — появляются вибрации, особенно заметные на холостом ходу. Машина теряет былую резвость — разгон становится вялым. Увеличивается расход топлива», — сказал эксперт.

Еще один тревожный сигнал — трудности с запуском двигателя, особенно в холодную погоду. Если стартер крутит, но мотор не схватывает с первого раза, стоит проверить состояние свечей. Наконец, если при их визуальном осмотре виден нагар, масляные следы или повреждения на электродах — это прямое указание на необходимость замены.

Производители обычно рекомендуют менять свечи каждые 30—50 тыс. километров, но реальный срок службы зависит от качества топлива, стиля езды и состояния двигателя. Лучше не дожидаться критических симптомов и проверять свечи во время планового ТО — это поможет избежать более дорогостоящего ремонта в будущем, предупредил Стрельбицкий.

Ранее были названы 5 контрафактных деталей, из-за которых сломается мотор.

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