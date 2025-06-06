Попало на видео, как мужчина в Амурской области изрубил топором новый автомобиль

В Амурской области мужчина изрубил чужой новый авто и снял это на видео

В Шимановске Амурской области полиция возбудила уголовное дело против мужчины, который изрубил топором новый автомобиль местных жителей на фоне давнего конфликта. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

«Предварительно установлено, что подозреваемый утром 31 мая 2025 года, используя топор, повредил припаркованный на улице Ремесленной автомобиль, принадлежащий потерпевшему. Приблизительная стоимость транспортного средства 1,8 млн рублей», — отмечается в сообщении полиции.

Свои действия подозреваемый объяснил давней неприязнью к владельцам машины, с которыми у него возникли разногласия по поводу купли-продажи грузовика, указали в полиции.

Разбивший новую машину мужчина в 2024 году купил грузовик, а через год попытался поставить его на учет на свое имя, но не смог этого сделать, уточняет «Амурская служба новостей» на своей странице в соцсети VK. При этом предыдущие владельцы аннулировали учет грузовика через месяц после сделки.

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