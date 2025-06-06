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Государство взыскало с виновника ДТП деньги, потраченные на лечение пострадавшей по ОМС

В Подмосковье государство отсудило у виновника ДТП стоимость лечения пострадавшей
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковном Лыткарино суд взыскал с виновника ДТП 90 тыс. рублей, потраченные на лечение пострадавшей в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Московской области».

«Прокурор города Лыткарино обратился в суд с иском с требованием о взыскании с виновника ДТП в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области денежных средств, потраченных на лечение пострадавшей. Решением Лыткаринского городского суда требования прокуратуры удовлетворены», — отмечается в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд о взыскании денег за лечение после изучения материалов уголовного дела, возбужденного после ДТП. Судебное решение уже вступило в законную силу. В прокуратуре уточнили, что контролируют его исполнение.

Ранее стало известно, что взрывотехники обезвредили подозрительный предмет, найденный под днищем Kia Optima на улице Леси Украинки в Москве.

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