Движение на Бульварном кольце в Москве перекроют 8 июня

В Москве 8 июня из-за фестиваля ходьбы и бега будут перекрыты участки Бульварного кольца в центре города. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Ограничения вводятся на внутренней стороне кольца. Они затронут Гоголевский, Никитский, Тверской, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский и Чистопрудный бульвары. На участках бульваров, где будет проходить фестиваль, уже с 00:01 7 июня будет запрещена парковка транспорта, предупредили в Дептрансе.

До этого стало известно, что в Москве стартовал масштабный ремонт Третьего транспортного кольца. Асфальт заменят на 16 участках трассы, на площади 700 тыс. кв. м. Он затронет внешнюю и внутреннюю стороны ТТК.

Ранее в Москве школьники толпой проехали на электросамокате.