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Россиянам рассказали, насколько сложно найти владельца фур, подозреваемого в атаках дронами

Генерал ФСБ Михайлов: причастного к атакам дронами владельца фур найти не сложно
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Артём Тимофеев/VK

Причастного к атакам дронами владельца фур найти не сложно, рассказал в интервью lenta.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Найти его будет не очень сложно. Он как-то где-то проявится, обязательно. Вопрос только в том, что как его оттуда достать. Если он сидит на территории Украины, то его мы не вытащим. Либо он уже находится в какой-то нейтральной стране, откуда выдачи нет», — предположил Михайлов.

Кроме того, эксперт заявил, что в подготовке атак должны были принимать участие еще люди, и с этим вопросом надо разбираться.

До этого стало известно, что в прошлом году 37-летний Артем Тимофеев открыл ИП по грузоперевозкам. В декабре он приобрел несколько машин, при помощи которых 1 июня были организованы атаки дронов по военным объектам в России.

Также стало известно, что Артем Тимофеев родился в Житомире. При этом администрация Усть-Кута утверждает, что он родом из Донецка. Кроме того, мужчина жил в Киеве, а после – переехал в Челябинскую область.

Ранее сообщалось, что в Приамурье перекрыли участок федеральной трассы после атаки дронов.

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