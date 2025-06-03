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Отец девочки, которую переехал грузовик, попал в лобовое ДТП на пути в больницу

В Башкирии мужчина совершил лобовое ДТП, узнав, что дочь переехал грузовик

В Башкирии отец малолетней девочки, которую переехал грузовик, попал в ДТП на встречной полосе, торопясь в больницу к дочери. Об этом сообщает Telegram-канал «БСТ Новости Башкортостана».

«В Иглинском районе шестилетнюю девочку, выбежавшую на дорогу, переехал грузовик. Отец, узнав о произошедшем, выехал из Челябинской области вместе с младшей дочкой. Спеша в больницу, не справившись с управлением, мужчина врезался во встречную машину», — отмечается в публикации.

Водитель пошел на обгон и на встречной полосе врезался в грузовик. Он сам и его младшая дочь также были госпитализированы.

Шестилетняя девочка после наезда была госпитализирована с тяжелыми травмами, уточняется в Telegram-канале «Госавтоинспекция Башкортостана». На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Башкирия Online», видно, что она попала под заднее колесо машины, играя с другими детьми.

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