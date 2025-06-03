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Россиянам назвали 5 способов снизить расход топлива автомобиля летом

Fit Service перечислил 5 способов снизить расход топлива автомобиля
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Depositphotos

Причинами большого расхода топлива автомобиля летом могут быть грязное моторное масло, проблемы с форсунками и агрессивная манера езды. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель автосервиса Fit Service Андрей Субботин.

«Только чистое масло гарантирует качественную смазку, которая снижает трение деталей. В современных маслах есть специальные очищающие присадки, которые защищают двигатель. Чем больше отложений в масле, тем выше расход топлива. Каждые 7 тыс. километров пробега рекомендуется менять моторное масло, в российских условиях это оптимальный срок», — сказал эксперт.

По его словам, малая часть автовладельцев промывает форсунки на инжекторных автомобилях. Главная задача форсунок – точная подача топлива. Но чем старше и не ухоженнее авто, тем больше вероятность, что они засорены. Это сказывается на расходе топлива, поэтому форсунки требуют чистки.

Еще для того, чтобы расход пришел в норму, стоит заменить воздушный и топливный фильтры. Это запчасти из категории расходников, поэтому их важно своевременно менять.

Чем агрессивнее вождение летом, тем чаще придется заезжать на заправку. Любителям резких маневров и экстренного торможения вряд ли удастся сэкономить на бензине или дизеле. Тем, кто хочет ездить экономично, рекомендуется придерживаться допустимого скоростного режима как в городе, так и за городом, сказал Субботин.

Ранее россиянам назвали пять проблем, которые приведут к замене двигателя.

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