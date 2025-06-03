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В России появится обновленный кроссовер GAC GS8

GAC представит в России кроссовер GS8 с новой внешностью
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GAC

На российском рынке появится обновленный кроссовер GAC GS8, сообщает газета «Известия».

«Обновленная версия получит экстерьер, аналогичный тому, что представлен у гибридной модификации. Официальная премьера новой версии GS8 состоится в ближайшее время», — рассказали газете в пресс-службе GAC.

GAC GS8 предлагается на рынке РФ в пяти комплектациях по цене от 4,1 млн до 4,95 млн рублей (без учета выгод и скидок). Модель доступна с 231-сильным двухлитровым турбомотором и восьмиступенчатым «автоматом» Aisin.

В базовой комплектации GAC GS8 получил 19-дюймовые диски, трехзонный климат-контроль, мультимедиа-систему с экраном диагональю 10,1 дюйма, камеру заднего вида, сиденья с электроприводом и обогревом. В максимальную комплектацию входят увеличенный экран мультимедиа (14,6 дюйма), аудиосистема Alpine с 10 динамиками, панорамный люк с электроприводом, система камер кругового обзора, ряд систем помощи при вождении и прочие опции.

Ранее стало известно, когда в РФ начнутся продажи кроссовер Jaecoo J5 с режимом караоке.

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