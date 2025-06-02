Стало известно, в каком городе России больше всего зарядных станций для электромобилей

Москва стала лидером по числу зарядных станций для электромобилей в России. Об этом Motor.ru сообщили в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

«Главным фактором, сдерживающим рост числа электромобилей в России, по-прежнему считается неразвитая сеть зарядных станций. По подсчетам НИУ ВШЭ, лидером по их количеству остается Москва, но по обеспеченности первое место у Нижнего Новгорода», — говорится в сообщении.

По информации Motor.ru, для дальнейшего развития нужны меры поддержки — от локализации производства до интеграции гибкой тарифной политики на электроэнергию. По словам специалистов, в прошлом году увеличение продаж на рынке электромобилей обеспечивали в большей степени китайские производители и Московский автозавод «Москвич».

Также отмечается, что электромобили остаются средством передвижения, распространенным больше в крупных городах и агломерациях, в которых действуют меры поддержки, а также увеличивается количество зарядных станций для данного транспорта.

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