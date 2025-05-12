Россиянам показали обновленный Sollers Atlant, который скоро появится у дилеров

Обновленный Sollers Atlant, который летом появится у дилеров, показали на выставке, посвященной 80-летию Победы. Об этом сообщает Motor.ru.

«В Казани на выставке, посвященной 80-летию Победы, засветился фургон, который этим летом появится у дилеров. <…> Рестайлинговый Sollers Atlant дебютировал в конце февраля, но тогда посетители смогли познакомиться с самой тяжелой версией L3 со сверхдлинной базой, высокой крышей и двускатной ошиновкой сзади», — говорится в сообщении.

По информации источника, для зрителей представили фургон в модификации L2 с автоматической трансмиссией, при этом подробнее о новинке не рассказали. По неофициальным данным, трансмиссия близка к 6-ступенчатому гидроавтомату японской фирмы Aisin.

Также сообщается, что появление на рынке Sollers Atlant с автоматической коробкой передач позволит фургонам и микроавтобусам получить опцию, недоступную «Газели». Кроме того, со временем у всех типов кузова должны появиться двухпедальные версии. В первое время новая трансмиссия будет сочетаться с 2,7-литровым турбодизелем мощностью 150 лошадиных сил.

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