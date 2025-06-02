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Автомобили
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В Госдуме предложили смягчить ограничения на тонировку автомобилей

Депутат Нилов предложил смягчить ограничения на тонировку боковых стекол авто
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Игорь Зарембо/РИА Новости

Депутаты от ЛДПР предложили смягчить ограничения на тонировку боковых стекол автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, в соответствующем законопроекте, который подготовили парламентарии, предлагается предоставить автовладельцам право использовать тонировку на передних боковых стеклах при условии, что их светопропускание составляет не менее 60% от показателя, установленного требованиями техрегламента (70%. — «Газета.Ru»). То есть ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 42%.

Как говорится в опубликованной Ниловым пояснительной записке к проекту закона, штраф за нарушение нормы светопропускания лобового стекла депутаты предлагают увеличить до 3 тыс. рублей. А штраф за нарушение смягченных требований по светопропусканию боковых передних стекол они предлагают поднять до 1 тыс. рублей.

Согласно требованиям техрегламента, для лобового и передних боковых стекол машины разрешена тонировка, которая пропускает не менее 70% света. Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей.

Ранее россиянам рассказали, о какой черте водителя говорит глухая тонировка автомобиля.

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